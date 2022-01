O 3º Boletim de Balneabilidade do Estado do Paraná aponta 61 pontos próprios para banho e prática de esportes, dos 66 monitorados pelo Instituto Água e Terra (IAT). O órgão também sinaliza, no Boletim, dez locais no Litoral com foz dos rios que chegam ao mar como impróprios, totalizando 76 pontos indicados. Veja lista completa abaixo.

“Nestes locais de foz não são realizadas análises da água como nos outros pontos do Litoral e das praias de água doce no Oeste e Norte do Estado, mas elas são indicadas no nosso monitoramento porque drenam a água urbana e a população precisa saber que não pode se banhar nestes locais nem praticar esportes aquáticos”, destaca a bióloga Christine da Fonseca Xavier, Chefe de Divisão de Monitoramento do IAT .

“É uma forma de preservar a saúde da população e garantir a segurança de todos”, completou.

O monitoramento do IAT é realizado há mais de 30 anos durante a temporada de verão. A análise laboratorial é feita de acordo com o preconizado pela Resolução CONAMA nº 274/2000, em que as áreas balneáveis são classificadas como próprias ou impróprias.

A primeira indica que é seguro realizar atividades de contato primário, tais como natação e mergulho, por exemplo, e a segunda classificação indica que há uma maior probabilidade de que este contato possa acarretar em risco à saúde humana, tais como a aparição de otites, gastroenterites, dermatites, entre outros.

Cada ponto monitorado possui uma bandeira que indica os locais próprios ou impróprios para banho. Confira os boletins do Litoral (aqui) e a Costa Oeste e Norte (aqui).

Impróprios

Além dos dez locais de foz indicados no Boletim de Balneabilidade, são impróprios apenas cinco pontos, de acordo com as análises da qualidade da água:

1. Praia Caieiras, à esquerda da Rua Frederico Nascimento, em Guaratuba

2. Praia Guaratuba, à esquerda da Rua Ponta Grossa, também em Guaratuba

3. Posto Policial e Salva Vidas da Rua Londrina na Praia Brava de Matinhos

4. Ponte da Avenida Principal do Balneário Olho D’água em Pontal do Paraná

5. Ponta da Pita em Antonina / Morretes

Como saber

Os Boletins de Balneabilidade são atualizados às sextas-feiras no site www.iat.pr.gov.br, nas abas “Monitoramento” e Balneabilidade”. Também é possível baixar o APP chamado “Balneabilidade Estado do Paraná” e acessar as informações do celular.

Veja condições nas praias do Paraná

