A mulher tem buscado sua representatividade na política e aos poucos vem ganhando seu espaço. Não é à toa que, em 2020, elas bateram o recorde de candidaturas femininas no Brasil. No Paraná, não foi diferente. Isso pode ser demonstrado por meio dos números de mulheres eleitas nas prefeituras. Um aumento de 17,95% em relação à eleição de 2016, passando de 29 para 39 municípios.

Com o objetivo de fortalecer, integrar e aumentar ainda mais a representatividade das mulheres, a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) irá realizar o 1º Encontro das Prefeitas do Paraná, nos dias 24 e 25 de agosto, em Curitiba, reunindo as prefeitas paranaenses em torno de temas relevantes no contexto da gestão pública e da participação mais ativa das mulheres unidas na política.

A ideia é somar forças a este forte movimento que vem incentivando uma participação mais efetiva das mulheres na política, seja por iniciativa dos governos, partidos políticos, associações e movimentos independentes.

Para debater temas relevantes para as prefeitas, valorizando a participação das mulheres na política e nas gestões municipais, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, foram convidadas a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que terá participação virtual no evento; a primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa; a fundadora do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM); Tania Ziulkoski; a presidenta do Conselho da Mulher da AMP e prefeita de Pérola, Valdete Carlos Oliveira Gonçalves da Cunha; e Roberta Cristina Eugênio dos Santos Silva, co-diretora do Instituto Alziras.

Além do presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, o evento terá as presenças especiais das seguintes autoridades: governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior; vice-governador do Paraná, Darci Piana; chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, Guto Silva; e secretário Estadual de Administração e Previdência, deputado estadual Marcel Micheletto.

“Queremos ter uma presença feminina maior nas disputas eleitorais, não apenas para prefeitas, mas também para outros cargos do executivo e do legislativo – vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, senadoras, governadores e presidenta da república”, destaca o presidente da AMP, Júnior Weiller, daí a importância da realização de encontros como estes. “É essencial que as mulheres tenham igualdade de condições com os homens nas disputas. Além disso, é fundamental que tenham grande participação nos partidos, nas gestões dos Municípios, Estados e Governo Federal e também nos legislativos, em todos os níveis”.

Integrar e avançar

O 1º Encontro das Prefeitas do Paraná tem o objetivo de valorizar as mulheres prefeitas e, também, das suas gestões à frente dos municípios, o que vem sendo feito por elas com muita competência. “A finalidade é integrar e fortalecer as prefeitas, criando um ambiente para a interação entre elas, e propiciar a troca de experiências e o aprendizado com as palestrantes que participarão do encontro”.

A fundadora do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), Tania Ziulkoski comenta que apesar de ter crescido o número de mulheres eleitas em 2020, o processo ainda é lento no Brasil. “Nossos países vizinhos já conquistaram avanços como a paridade de gênero na política, enquanto nós somos a lanterninha quando o assunto é participação política feminina”. Ela ainda acrescenta que atualmente as prefeitas ocupam 12,5% dos assentos no executivo municipal e as vereadoras 15,99% do legislativo, ambos os maiores percentuais de mulheres nesses cargos na história do país.

Em sua apresentação, Tania pretende mostrar um pouco mais do trabalho realizado nestes quase 5 anos do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), braço institucional da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), destacando as ações realizadas para fortalecer a presença da mulher no municipalismo brasileiro. “A união das mulheres é um passo importante para aumentar a presença feminina na política brasileira, e esse encontro representa um grande avanço para as prefeitas paranaenses.”

Segundo ela, por ainda serem poucas mulheres na política local, muitas vezes as gestoras se sentem sozinhas e tendem a acreditar que os desafios enfrentados são exclusivos. “Em encontros como este, elas têm a oportunidade de compartilhar sentimentos parecidos e encarar desafios que são comuns a todas, saindo desses ambientes com as energias e forças renovadas. Quero chamar atenção para a toda a capacidade de articulação e ação que o MMM proporciona para as mulheres municipalistas”, destaca.