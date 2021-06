O prefeito de Vera Cruz do Oeste, no oeste do Paraná, Marcos Vilas Boas Pescador (PROS), 58 anos, morreu nesta manhã de domingo (6), vítima do covid-19. A morte do prefeito ocorreu no Hospital Universitário (HU) de Cascavel.

+Leia mais! Homem despenca de morro e é resgatado de helicóptero pela Polícia Militar na RMC

De acordo com informações da prefeitura de Vera Cruz do Oeste, Pescador teve piora clínica na noite de quarta-feira (26), e foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Retaguarda de Cascavel. No entanto, devido ao agravamento do quadro, o prefeito foi transferido para o HU, onde não resistiu e veio a falecer às 7h30 deste domingo.

Pescador foi prefeito de Vera Cruz de 2001 a 2008 e foi eleito novamente em 2020. O vice-prefeito, Dr. Armando já estava em exercício desde que Pescador se afastou das funções para tratar da doença.

A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) decretou luto regional de três dias pelo falecimento do prefeito de Vera Cruz do Oeste.