Inaugurada na última quinta-feira (1°), a Penitenciária Estadual IV, em Foz do Iguaçu, teve a primeira fuga de um preso registrada já no dia seguinte. Menos de 24 horas após a inauguração da unidade prisional masculina, um detento de 35 anos conseguiu fugir do local, sendo recapturado pouco depois.

Segundo informações preliminares do Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen), o preso é considerado um criminoso de alta periculosidade, morador de são Miguel do Iguaçu, cidade vizinha a Foz do Iguaçu. O Deppen não revelou como o detento conseguiu escapar da penitenciária e afirma que um procedimento administrativo foi aberto para investigar as circunstâncias da fuga.

Status rebaixado

Horas após a fuga ser registrada, o Governo do Paraná alterou o status da Penitenciária Estadual IV, baixando o nível de segurança de máximo – como havia divulgado anteriormente – para médio.

A alteração foi feita no site da Agência Estadual de Notícias, que havia divulgado a inauguração da penitenciária.

Ainda de acordo com o governo estadual, a penitenciária tem capacidade para 732 presos e integra o Complexo Penitenciário de Foz do Iguaçu, que tem um total de 3.320 vagas prisionais. A construção da nova penitenciária e a realização de outras obras no complexo tiveram um investimento de R$ 20 milhões, com recursos dos governos estadual e federal e da Itaipu Binacional.