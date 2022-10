O suspeito de quebrar 28 imagens de santos na Paróquia de São Mateus do Sul, na região Sul do Paraná, foi preso após tentar levar um aparelho celular de uma loja na segunda-feira (10). Ele foi pego durante uma ocorrência de furto.

Segundo informações, o suspeito tem 35 anos e teria sido reconhecido ao ser detido na loja de aparelhos celulares. A Igreja Matriz de São Mateus do Sul, foi vandalizada com 28 imagens de santos sendo destruídas. Entre elas, a de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus. Especula-se que algumas das imagens tivessem quase 100 anos.

+Leia mais! Chuvas provocam alagamento, deslizamento de terra e destruição de estradas no Paraná

Em nota oficial, o bispo diocesano de União da Vitória, Dom Walter Jorge, diz que o ato atinge a fé e o coração de milhares de pessoas. Ele se solidariza com os fiéis da Paróquia São Mateus, de toda a cidade e com todos os fiéis católicos diocesanos.