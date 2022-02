A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1000 garrafas de vinhos no Paraná, entre a noite de quarta (23) e madrugada de quinta (24), em diversas regiões do estado. Seis homens foram detidos e quatro carros apreendidos.

Na cidade de Capitão Leônidas Marques, na quarta-feira, policiais rodoviários federais abordaram um homem de 31 anos, morador de Boa Vista de Aparecida (PR), que conduzia um Uno na BR-163. Em vistoria, os policiais encontraram cerca de 300 garrafas de vinhos inseridas irregularmente em solo brasileiro, que foram apreendidas. Os vinhos saíram de Santo Antônio do Sudoeste e seriam entregues em Cascavel (PR).

Por volta das 4 horas de quinta, policiais abordaram quatro homens que estavam em dois carros, estacionados no acostamento da BR-376, em Ponta Grossa (PR). Depois de buscas em um Mégane e um Tiggo, encontraram cerca de 300 garrafas de vinhos argentinos, sem a documentação fiscal. Os quatro homens (dois de 23, um de 36 e um de 20 anos), moradores de Santo Antônio do Sudoeste (PR), foram detidos. Eles informaram que as bebidas saíram de Santo Antônio do Sudoeste e seriam entregues em Ponta Grossa.

Em Balsa Nova (PR), região metropolitana de Curitiba (PR), policiais rodoviários federais abordaram um homem de 24 anos que conduzia um Vectra na BR-277. Em vistoria, encontraram e apreenderam 480 garrafas de vinhos argentinos também sem a documentação fiscal. O homem, que reside em Francisco Beltrão (PR), foi detido e não informou o destino dos vinhos.

