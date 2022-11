No início da tarde desta quinta-feira (03), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) confirmaram bloqueios em cinco pontos de rodovias estaduais e federais que cortam o Paraná. Em apenas uma delas, na BR-376, em Tijucas do Sul, há interdição total.

O bloqueio total na BR-376, em Tijucas do Sul, acontece no sentido Santa Catarina. O motivo do bloqueio total é por conta de uma manifestação em Garuva (SC), na BR-101, no km 6. Segundo a PRF, o ponto parado é uma retenção preventiva, de forma a evitar acidentes na região da Serra do Mar.

Outro ponto de bloqueio em rodovia federal é na BR-476, no km 358, em União da Vitória, região Sul do Estado. No local, há interdição parcial, com tráfego apenas para automóveis e coletivos.

Manifestações em rodovias estaduais

Segundo boletim divulgado pela Polícia Militar do Paraná às 13 horas desta quinta-feira (03), são três pontos de bloqueios parciais e nenhum ponto de bloqueio total nas rodovias estaduais do Paraná. A PM não informou no boletim onde são os pontos de bloqueio.

A polícia informou que foram liberados totalmente 79 trechos das rodovias estaduais, não havendo mais manifestantes. Foram realizadas também 37 atuações do Corpo de Bombeiros para apagar focos de incêndio e remoção de objetos, desde o dia 31 de outubro.

A Defesa Civil também atuou na retirada de obstáculos que obstruíram as vias e a limpeza de 11 locais de bloqueio. Foram empregados 4,5 mil policiais militares e 1.550 viaturas da PM. Pelo Corpo de Bombeiros, foram empregadas 333 viaturas e 682 militares.

Foram confeccionados 178 boletins de ocorrência das manifestações e de lideranças. Também foram identificadas 35 lideranças. Uma pessoa foi encaminhada para assinatura de termo circunstanciado por flagrante de desobstrução de via e uma pessoa foi presa pelo descumprimento da ordem policial.

A PMPR realizou, até o momento, seis escoltas de caminhões, sendo duas de alimentos perecíveis e quatro de combustíveis. Foram emitidas 66 autuações de trânsito de veículos, sendo que 15 foram autuados por resultarem no bloqueio de rodovias.