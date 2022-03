A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza neste sábado (5), a partir das 9h, um leilão de 113 veículos que poderão voltar a circular, além de 36 sucatas de veículos aproveitáveis e 37 sucatas de veículos com motores inservíveis. Carros, motos e carretas estão retidos em diversas cidades do Paraná.

Para consultar sobre cada um deles basta entrar no site da Kronberg Leilões e digitar na busca “PRF”. O certame será comandado pelo leiloeiro público Helcio Kronberg. Quem fizer o arremate será o responsável pela regularização do automóvel e pela retirada dele no pátio. Os interessados já podem dar seus lances.

“Um veículo destinado à circulação não sairá rodando imediatamente ao ser arrematado. Isso só pode ser feito depois que o veículo é transferido para o nome do arrematante. O prazo para é de 60 a 90 dias entre a compra e a possibilidade de transferir para o nome. Entretanto, o leiloeiro e a PRF liberam o veículo para o arrematante ir arrumando o que precisar e fazer reparos necessários”, explica o leiloeiro.

Entre os destaques estão um Jeep Cherokee Sport, de 2007, com lance inicial de R$ 20.100, um Ford Fiesta Flex, de 2013, com lance inicial de R$ 11.200, um Citroen XSara Picasso, de 2003, com lance inicial de R$ 5.500, um Cherry QQ, de 2018, com lance inicial de R$ 13.600.

Os interessados devem dar seus lances o quanto antes, pois o leilão já está recebendo diversas ofertas por meio do site.

Os 73 veículos classificados como sucata, que estão impedidos de circulação em vias públicas, são destinados exclusivamente ao desmonte e reaproveitamento de suas peças. Os leilões de sucatas são direcionados para pessoas jurídicas com cadastro no Departamento de Trânsito para comércio de peças usadas.