Após denúncias de que um motorista de caminhão estava trafegando na contramão na BR 376, região de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, policiais rodoviários federais saíram à caça do “meia-roda” na noite desta segunda-feira.

Ao encontrarem o veículo num posto de gasolina, foram surpreendidos com o conteúdo da carreta: 6180 quilos de maconha (mais de 6 toneladas). O valor da apreensão chega próximo dos R$ 15 milhões.

A abordagem aconteceu por volta das 23h, segundo a PRF. O homem, de 45 anos, apresentou muito nervosismo durante revista, que a princípio seria apenas pela denúncia de direção perigosa. Os policiais então passaram a suspeitar da conduta do suspeito e decidiram proceder com uma revista no baú da carreta.

Lá encontraram as 6 toneladas de maconha. Segundo o homem, que foi preso em flagrante, o carregamento havia sido encomendado pra uma viagem de Umuarama, no Noroeste, para Curitiba. O motorista estava com a CNH suspensa. Ele e o caminhão foram encaminhados para a sede da Polícia Federal de Ponta Grossa.