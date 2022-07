Morreu, neste domingo, Sônia Maria Brustolin de Paula, de 59 anos, primeira-dama da cidade de Nova Aurora, na região oeste do Paraná. Sônia morreu após ser atropelada por um caminhão enquanto andava de bicicleta no bairro Pinheiros 1.

Sônia era professora e casada com o prefeito de Nova Aurora, José Aparecido de Paula e Souza. A cidade de Nova Aurora decretou luto oficial de três dias pela morte da primeira-dama.

A prefeitura de Nova Aurora informou, em nota, que as atividades do município envolvendo atendimento ao público externo e interno ficarão suspensas na segunda-feira (4). “Com exceção da secretaria de saúde, prevenção e combate as drogas, que funcionará em regime de plantão”, diz a nota oficial da prefeitura.

Sônia era casa com o prefeito de Nova Aurora. Foto: Reprodução.

Pantanal Zuleica está preocupada com Marcelo Instagramáveis Saiba onde encontrar as lindas cerejeiras em Curitiba Novidades da Netflix Volume 2 de Stranger Things 4 e mais séries e filmes chegam nesta semana Além da Ilusão Joaquim termina seu noivado com Isadora