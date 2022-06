Uma procissão pelas ruas e águas de Matinhos marcou as comemorações do Dia de São Pedro, padroeiro do município litorâneo do Paraná, nesta quarta-feira (29). O dia também celebra o Dia do Pescador e o Dia do Papa. A imagem santa percorreu as principais ruas da cidade, acompanhada por dezenas de fiéis que entoaram cânticos em homenagem ao primeiro papa da igreja católica.

A página Matinhos Agora, parceira da Tribuna, trouxe imagens belíssimas da procissão de barcos, captadas com um drone. Dezenas de canoas participaram da celebração.

Procissão de São Pedro, em Matinhos. Foto: Almir Alves / Matinhos Agora