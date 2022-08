Um acidente na última quarta-feira (17) matou três pessoas em um dos quatro acidentes que aconteceram em sequência na BR-277, em São Luiz do Purunã, região dos Campos Gerais do Paraná. Fazendo pouco caso da tristeza da tragédia e da dor dos familiares, uma professora de São José dos Pinhais chocou os seguidores de uma página de Facebook que noticiou a batida com o comentário: “Tomara que sejam bolsonaristas”.

O comentário infeliz feito na página Sassá em Ação desencadeou uma série de críticas à postura da mulher, que segundo seu perfil na mesma rede social, tratava-se de uma professora nascida em Prudentópolis, aposentada da rede púbica de ensino de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Além de comentários negativos no local da primeira mensagem, os internautas foram até o perfil da professora e espalharam mensagens em todos as postagens.

Um vídeo feito pelo filho da professora e postado no mesmo perfil – que tem várias fotos, postagens e menções à preferência pelo PT e por Lula – pedia desculpas, dizendo que a conta havia sido hackeada. No entanto, o perfil acabou sendo deletado horas depois. Um outro perfil, também da professora, foi encontrado e igualmente recebeu uma “chuva’ de mensagens ofensivas, como respostas ao recado polêmico postado anteriormente.

Um pouco mais tarde, ainda na quarta-feira, o dono da página do primeiro comentário publicou uma nota. “Repudiamos qualquer comentário de ódio na nossa página e pedimos sua ajuda para denunciar essa conta. Um momento tão triste onde vidas foram perdidas não pode ser tolerado um comentário desses. E na nossa página não comenda mais, pois já foi banida”.

Naquele acidente, pacientes da cidade de Teixeira Soares voltavam de consultas médicas na capital, quando o veículo foi prensado por dois caminhões durante. Chovia e a visibilidade no local era muito ruim. Morreram Roseli Aparecida Rosa Borges (46 anos), Carmelina da Paz (80 anos) e Adair Antonio dos Santos (63 anos).