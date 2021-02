Professores e funcionários da educação do estado do Paraná decidiram na tarde desta quarta-feira (17) que a greve da categoria será adiada para o dia 1º de março. A paralisação estava marcada para iniciar nesta quinta-feira (18), mas o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato) decidiu convocar uma assembleia on-line nesta quarta para definir nova data, já que o Governo do Estado prorrogou a volta às aulas do dia 18 de fevereiro para 1º de março.

”O que gostaríamos neste momento é o retorno às atividades nas escolas, mas as condições sanitárias não são suficientes para que isso aconteça com a segurança que os trabalhadores da educação e que os estudantes tem direito e merecem. Nós, da direção estadual, temos cobrado insistentemente do Estado para que ele garanta estas condições. É uma luta pela defesa da vida”, explicou a secretaria de Funcionários da APP, Nadia Brixner.

Segundo o sindicato, inúmeras denúncias de falta de condições sanitárias das escolas estaduais foram recebidas. “Falta álcool gel, falta máscaras e até água em algumas escolas”, salientou o presidente da APP-Sindicato Hermes Leão.

“O governo ignorou os apelos do sindicato para que a formação dos profissionais acontecesse de forma online e o resultado já está aí: várias pessoas contaminadas e vários casos de estabelecimentos fechados por até duas semanas”, disse Hermes.

Segundo o presidente da APP-Sindicato, a situação pode ficar ainda pior caso o governo insista em retomar as atividades com os estudantes a partir de 1º de março. “Se com adultos temos dificuldade em conter o avanço da doença, imagina com milhares de estudantes transitando nas escolas, ônibus, podendo contaminar outras milhares de pessoas, inclusive pais, mães, avós?”, salienta.

Adiamento das aulas

A Secretaria de Estado da Educação resolveu adiar a retomada das atividades presenciais nas escolas da rede estadual para o dia 1º de março. A decisão atendeu a reivindicação de prefeitos e diretores de escolas de várias regiões do Paraná, que pediram mais tempo para estruturarem para o retorno das aulas.

A abertura do ano letivo segue mantida para o dia 18 de fevereiro. Durante os sete primeiros dias de aula, as atividades serão on-line. As aulas remotas serão transmitidas por meio do Aula Paraná pela TV e internet.