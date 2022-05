Os deputados da Assembleia Legislativa do Paraná aprovaram em primeiro turno nesta quarta-feira (04) a proposta que visa coibir a realização de tatuagens e colocação de piercings em animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos com fins estéticos. A proibição vale para todo o estado.

O projeto de lei 165/2021 é assinado pelos deputados Alexandre Amaro (Republicanos) e Galo (PP) e pretende coibir novas práticas de maus tratos aos animais. “É uma judiação. As pessoas, às vezes, têm tatuagem e elas acham que seus animais de estimação têm que ter também. Já vimos casos de animais que morreram por causa dessa prática. É fora do contexto a pessoa depilar um gato ou um cachorro e tatuá-lo. É dolorido para os animais e se configura mais tratos. Animal não é coisa para se fazer o que quer com ele”, afirma o deputado Amaro.

Segundo o projeto, quem descumprir o que determina a lei poderá perder a guarda do animal e ficará proibido de ser o tutor de outros animais pelo prazo de cinco anos. Já o profissional que realizar tatuagens e aplicar piercings em animais terá cassada a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS pelo período de cinco anos. Em caso de reincidência, as sanções serão aplicadas em dobro.

Os autores explicam na justificativa da proposta que o crime de maus tratos a animais está previsto em diversos pontos da Constituição Federal e ressalta que fazer procedimentos deste tipo em um animal de estimação apenas satisfaz as preferências estéticas de seus donos, causando dores inúteis aos bichos.

“O animal sofre muito quando ocorre essa infusão de agulhas no seu corpo. Uma tatuagem na cabeça do animal, por exemplo, pode render um AVC ao bicho. Então, essa é uma questão muito grave”, conclui Galo.

