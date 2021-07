De janeiro a junho de 2021, a proporção de idosos internados nas UTIs exclusivas de covid-19 diminuiu de 65% para 27%, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Os idosos, público mais suscetível às complicações causadas pela covid-19, foram priorizadas na campanha de vacinação. Quase seis meses após o início da campanha, a maioria dos idosos já está com o quadro de imunização completo, com a dose de reforço já aplicada.

A imunização já revela os reflexos positivos, principalmente na análise dos dados de hospitalização. Dentre os pacientes internados que vieram a óbito, a relação caiu pela metade no período. Em janeiro, pessoas com mais de 60 anos respondiam por 75,27% das mortes nas UTIs, número que passou para 36,06% em junho.

Os dados não incluem os pacientes internados em serviços privados e nem os de Curitiba, que utilizam sistemas próprios de regulação de leitos.

“Não tenho dúvidas que a menor presença de idosos nas UTIs da rede Covid-19 seja resultado da vacinação. Estamos formando um escudo imunológico nos paranaenses que têm sido vacinados”, destaca o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Até esta sexta-feira (16), o Paraná vacinou 1.819.416 pessoas com mais de 60 anos com a primeira dose ou com o imunizante de dose única. Nessa faixa, 64,4% das pessoas já completaram o ciclo vacinal. No público com mais de 65 anos, que iniciou o processo de vacinação mais cedo, a porcentagem de quem já está completamente imunizado sobe para 87,6%.

Internamentos

Com exceção do primeiro mês da pandemia, ao longo de todo o 2020, a proporção de idosos nas UTIs sempre foi superior a 60%. Das 14.418 pessoas que deram entrada nos leitos intensivos do Interior do Estado no ano passado, 9.061 tinham mais de 60 anos, 63% do total. Em 2021, o número de internamentos aumentou e, consequentemente, a presença dos idosos nesses leitos. De janeiro a junho, 22.084 pacientes foram colocados nas UTIs exclusivas, sendo que 9.977 com mais de 60 anos, uma média de 45%.

Em janeiro, assim como no mês anterior, eles eram 65% dos pacientes internados. Porém, enquanto a campanha de vacinação contra a Covid-19 avança, uma curva inversamente proporcional aparece nas estatísticas de internação. Em fevereiro, a taxa de idosos ocupando esses leitos caiu para 56%. Em março houve nova redução, passando para 51% e, em abril, eles eram exatamente a metade dos pacientes.

Pela primeira vez, em maio, as pessoas com mais de 60 anos passaram a minoria nas UTIs, respondendo por 33% das internações. Junho, além de apresentar a menor proporção até agora, de 27%, foi também a menor presença em números absolutos desde novembro do ano passado. No mês passado, 1.146 idosos deram entrada nos leitos intensivos – 1.059 a menos que em março, mês em que houve o maior número de internamento de idosos (2.205).

Mortes

Além de reduzir a proporção de idosos internados, outro efeito da vacinação é a diminuição dos óbitos nas UTIs na faixa acima dos 60 anos. Em 2020, 76,29% das pessoas que morreram nas unidades intensivas no Interior do Estado estavam dentro dessa faixa etária. Dos 5.631 óbitos registrados no Sistema de Regulação no ano passado, 4.269 eram idosos.

A média permaneceu semelhante nos dois primeiros meses de 2021, quando a vacinação ainda não tinha atingido esse público maciçamente. Em janeiro, dos 1.225 pacientes internados em UTIs que vieram a óbito, 922 (75,27%) estavam nessa faixa de idade. No mês seguinte, essa taxa foi de 75,33%.

Com a nova onda de Covid-19 registrada no Paraná em março, um ano após os primeiros casos registrados no Estado, houve aumento nas internações e, consequentemente, dos óbitos pela doença. Embora em números absolutos tenha havido mais mortes de idosos, chegando ao pico de 1.798 nessa faixa etária, a proporção começou a cair naquele mês, com 65,86% do total, a primeira vez abaixo dos 70%.

Tanto o índice como em números absolutos, nos meses seguintes os falecimentos entre esse público começaram a reduzir. Passaram para 63,61% em abril – 1.580 óbitos de um total de 2.484; e a 51,74% em maio – 1.376 idosos entre os 2.659 pacientes falecidos naquele mês. Em junho, pela primeira vez desde fevereiro, o número ficou abaixo da marca dos mil – foram 986 pessoas, de um total de 2.734. A taxa de 36,06% é menos do que a metade da média apresentada no ano passado e nos dois primeiros meses de 2021.