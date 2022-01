Duas protetoras de animais foram agredidas ao verificar uma denúncia de maus-tratos contra um cachorro, em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná. Uma das vítimas postou um vídeo nas redes sociais relatando a agressão, com o nariz sangrando. O homem acusado não foi encontrado pela Polícia Militar (PM). Assista ao vídeo abaixo.

O caso ocorreu no último dia 24 de dezembro, quando a professora Lory Andrade e Noely Casani foram conferir uma denúncia de que um cachorro estava sendo mantido amarrado, sem água limpa e sem comida em uma chácara. O morador permitiu a entrada das duas protetoras, mas ao ser orientado de que deveria cuidar melhor do animal, ele ficou furioso.

“Esse senhor veio com violência e deu um soco no meu nariz. Mesmo ele vendo todo o sangue, ele pegou duas pedras. A filha que impediu, apesar que ela foi bem agressiva. Pegaram a chave do nosso carro e tive que pedir ajuda para sair dali. Foi uma cena de terror”, disse Lory em entrevista para a RPC.

Depois da agressão, as protetoras chamaram a PM e voltaram a chácara, mas não encontraram o agressor. Um boletim de ocorrência foi feito e a Polícia Civil passou a investigar o caso. O cachorro foi solto.

Protetora relata que o cachorro estava sem água, comida e preso em uma corrente. Foto: Reprodução/Instagram/Cadeia para maus-tratos

Denuncie!

Quem se depara com um animal em sofrimento ou péssimas condições de vida na rua, comércio ou em uma residência pode denunciar a situação para a polícia. Esta denúncia, que pode ser feita de maneira anônima pelo telefone 181, o Disque-Denúncias da SESP, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná.

