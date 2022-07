Convenção estadual da federação PT/PV/PC do B confirmou, neste sábado, o nome de Roberto Requião (PT) como candidato ao Governo do Paraná. Jorge Samek (PT) foi indicado como candidato a vice-governador, substituindo Hermas Brandão (PV), que atuará na coordenação da campanha. A convenção deixou em aberto a vaga para o Senado, delegando às direções dos três partidos a escolha do nome até o prazo final das convenções, 5 de agosto. A estratégia é tentar atrair novos partidos para a coligação. A federação mantém conversas com o PDT, PSB e o Psol.

Durante a convenção, Requião deixou claro que a estratégia da federação será nacionalizar a disputa vinculando sua candidatura à do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O meu parceiro é o Lula. A minha campanha, agora, tem essa marca ‘quem é Requião é Lula e quem é Lula é Requião, enquanto o Rato (Ratinho Junior) é o Bolsonaro (Jair – PL), só que é um Bolsonaro envergonhado, que foge de todas as polêmicas”, disse.

Sem o PSDB, que desistiu da candidatura de Cesar Silvestri Filho, e tentando atrair o PDT, que tem Ricardo Gomyde como pré-candidato ao governo, Requião afirmou que a eleição, no Paraná será de apenas um turno. “Vai ser uma eleição de um turno só. E as pesquisas não me incomodam, o que importa são as qualitativas, ganharemos essa eleição com facilidade”.

Requião também explicou a escolha de Jorge Samek como vice. “O Samek foi uma avaliação de competência. Foi deputado federal, foi meu secretário municipal na Prefeitura de Curitiba, é meu parceiro, tem uma capacidade de aglutinação, é um agente do agronegócio, mas com a nossa visão de tornar o Paraná no maior produtor de alimentos para a segurança alimentar na América Latina. O Hermas Brandão, seria um grande vice, mas preferiu não se candidatar, por questões dele. Será um dos coordenadores da nossa campanha”.