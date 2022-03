A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (23) para cumprir 60 ordens judiciais contra uma organização criminosa envolvida em pelo menos 12 roubos de carga.

São 19 mandados de prisão temporária, 27 mandados de busca e apreensão, além de 14 sequestros de bens. A ação acontece simultaneamente em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária, Colombo, Maringá e Paranaguá.

A PCPR chegou até os suspeitos após investigações que, em conjunto com a PRF, apontaram que os indivíduos agiam desde outubro de 2021.

Durante os crimes, com um neutralizador de sinal de GPS, eles abordavam motoristas e roubavam as cargas. Em alguns casos ainda os levavam para cativeiros, onde ficavam até que a carga fosse encaminhada para barracões de membros do grupo.

A maioria dos criminosos já tem passagens policiais por crimes como roubo de carga, receptação e homicídio.

