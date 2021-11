E aí, qual a boa para o fim de semana e feriadão de segunda-feira (15), dia da Proclamação da República? Naturalmente depende do bolso de cada um, mas sempre tem uma opção que vai contentar todos os públicos. Passeios de trem, barco ou mesmo indo para uma cachoeira próxima de Curitiba são algumas das alternativas para curtir a folga e levar a criançada para gastar aquela energia

Vamos começar com dicas de cidades próximas de Curitiba.

Em Morretes, cidade histórica do litoral paranaense e com restaurantes que servem o famosos barreado, o caminho pode ser a estrada da Graciosa, cheia de curvas e um comércio pitoresco. Além disso, a alternativa do trem que sai da Rodoferroviária de Curitiba que atravessa a Serra do Mar é especial. Uma linda opção para passar ótimos momentos com a família e amigos. Confira aqui preços e horários.

Paranaguá é destino turístico do Paraná. Foto: Jonathan Campos

Ainda no litoral, duas dicas legais. Em Paranaguá, tem o Aquário com três andares com animais de várias espécies. No feriado vai estar aberto com o custo de R$ 25 para adultos, e R$ 15 para idosos e crianças (5 a 14 anos). Também neste final de semana acontece a Festa da Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná.

Caso queira curtir a natureza, uma ida para a Ilha do Mel jamais pode ser descartada. A travessia pode ser feita saindo de Paranaguá, onde o tempo de travessia é de aproximadamente 50 minutos e a distância percorrida é próxima de 22 km. O valor é de R$53 de ida e volta. Já saindo de Pontal do Sul, a distância até a Ilha do Mel é de apenas de 5 Km, o tempo de travessia é de apenas 15 minutos com o custo de R$ 35 para ida e volta. Vale reforçar que é necessário realizar a compra do bilhete de ida e o bilhete de volta

Gastronomia e História

A Colônia Witmarsum fica a 60 km de distância de Curitiba, e uma excelente aposta pra quem dar uma relaxada e conhecer um pouco mais sobre a cultura alemã. Além disso, tem uma gastronomia espetacular que vai surpreender, e a dica é a Confeitaria Kliewer.

Outra cidade bacana é a Lapa, 71 Km do centro de Curitiba, e uma das mais antigas do estado com 252 anos. O município tem inúmeros casarões que guardam um pouco da história do Paraná e do Brasil. A maioria dos atrativos tem entrada gratuita. Aqui vai uma dica que não posso passar em branco: comer a tradicional coxinha de farofa da Lapa. A Panificadora Zeni serve salgados pra lá de especial. Vale a pena!

Receitas típicas da Lapa. Foto: Letícia Akemi

Cachoeira Salto Boa Vista

A 35 km de Curitiba a cachoeira Salto Boa Vista fica na propriedade privada Chácara e Recanto Morro Três Barras, no município de Campo Largo. A queda d’água possui 38 metros de altura, sendo a maior cachoeira da região metropolitana de Curitiba. O ingresso, por pessoa, custa R$ 20 para adultos e R$ 10 para crianças, e o estacionamento para carro ou moto é R$ 5.

Nesse pacote, está incluso trilha da cachoeira, acesso a cachoeira, trilha do Bugio, Trilha do Mirante, Tirolesa e Parque Infantil. Os horários de funcionamento são sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h. A Reservas e mais informações pelo Facebook @saltoboavista / (41) 99808-7129.