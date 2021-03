Com a edição de um novo decreto estadual, nesta sexta-feira (5), as aulas presenciais já têm nova data para retornar no Paraná. De acordo com o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), as escolas privadas, municipais e universidades (que já iniciaram o ano letivo) podem retomar as atividades já na quarta-feira (10).

A rede estadual, cujo retorno estava previsto para o início de março, mas foi adiado no decreto anterior, voltará a receber alunos no dia 15. Em todos os casos, o modelo híbrido (com revezamento semanal de estudantes) deverá ser adotado. A capacidade máxima das salas é de 30% e, de acordo com o governo, a presença dos estudantes não é obrigatória, sendo uma escolha de cada família enviar ou não seus filhos.

O governo destaca ainda que todas as instituições devem adotar medidas sanitárias para reduzir o risco de contágio de Covid-19.