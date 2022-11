O apresentador do SBT Carlos Roberto Massa, o Ratinho, doou R$ 1,8 milhão para a campanha de seu filho, Ratinho Júnior (PSD), reeleito governador do Paraná no 1° turno com 69% dos votos válidos. A doação, no entanto, só ocorreu quase um mês após a vitória.

O valor da doação colocou Ratinho entre os 20 maiores doadores, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ao todo, o governador paranaense arrecadou R$ 10,6 milhões na campanha de reeleição, porém até a tarde desta quinta-feira (3) as despesas ultrapassavam os R$ 14 milhões. Pelos dados do TSE, a campanha está com um rombo de R$ 3,4 milhões.

Sandra Duda, presidente do PSD Mulher e diretora de finanças do partido no Paraná, negou que o repasse tenha sido feito para cobrir algum tipo de rombo com as contratações de serviços e pagamento de funcionários.

Disse ainda que a doação de Ratinho já estava prevista pela campanha e foi feita seguindo as normas legais do TSE.

A maior parte das doações recebidas por Ratinho Júnior abrangem R$ 7,4 milhões do diretório estadual do PSD e R$ 3,1 milhões de transferências pessoa física, incluindo R$ 1,8 milhão de seu pai.

As contas do governador reeleito foram enviadas ao tribunal eleitoral na segunda-feira (31) e agora passarão por um processo de análise padrão até a diplomação, marcada para 19 de dezembro.