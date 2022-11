Foi por pouco, por uma simples dezena, que quatro apostadores do Paraná quase ficaram milionários com a Mega-Sena 2535, sorteada na noite desta quinta-feira (03), em São Paulo. O prêmio era de R$ 43 milhões para quem acertasse as seis dezenas. Como isso não ocorreu, o prêmio para sábado (05) saltou para R$ 55 milhões, na Mega Sena 2536.

As apostas, todas simples, foram feitas em Chopinzinho, Cianorte, Engenheiro Beltrão e Ponta Grossa. Por terem acertado a quina, cada um dos apostadores faturou R$ 65,7 mil como prêmio de consolação.

Resultado Mega Sena 2535 no Paraná

CHOPINZINHO/PR LOTERICA CENCI 6 Não Simples 1 R$65.724,45 CIANORTE/PR LOTERICA TIO PATINHAS 7 Sim Simples 1 R$131.448,90 ENGENHEIRO BELTRAO/PR LOTERICA BELTRAO 6 Não Simples 1 R$65.724,45 PONTA GROSSA/PR FEZINHA 6 Não Simples 1 R$65.724,45

Resultado da Mega Sena 2536

Como ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2535 da Mega-Sena, o prêmio máximo para o sorteio de sábado (5) pulou para vai a R$ 55 milhões.

Como jogar na Mega Sena?

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados. Confira no cronograma de sorteio ou em Comunicados Importantes.