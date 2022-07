Pesquisa eleitoral divulgada pela Real Time Big Data nesta quinta-feira (21), apontou o atual governador do Paraná e candidato à reeleição, Ratinho Jr (PSD), à frente do levantamento, com 43% das intenções de voto.

Na sequência aparecem o ex-governador Roberto Requião (PT), com 16% das intenções de voto, e o senador Flávio Arns (Podemos), com 6%. Votos brancos e nulos somaram 14%, enquanto indecisos corresponderam a 18% dos entrevistados.

Intenção de voto para o governo do Paraná

Primeiro turno: estimulada (quando uma lista de candidatos é apresentada ao entrevistado)

Ratinho Jr (PSD) – 43%

Roberto Requião (PT) – 16%

Flávio Arns (Podemos) – 6%

Cesar Silvestri Filho (PSDB) – 2%

Ângela Machado (Psol) – 1%

Solange Ferreira Bueno (PMN) – 0%

Zé Boni (Agir 36) – 0%

Brancos e nulos – 14%

Não sabem ou não responderam – 18%

Primeiro turno: espontânea (quando os entrevistados não recebem lista de candidatos para responder)

Ratinho Jr (PSD) – 21%

Roberto Requião (PT) – 7%

Flávio Arns (Podemos) – 1%

Outros – 3%

Brancos e nulos – 19%

Não sabem ou não responderam – 49%

Metodologia da pesquisa

A pesquisa eleitoral encomendada pela Record TV para a Real Time Big Data entrevistou 1,5 mil pessoas presencialmente, entre os dias 19 e 20 de julho. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, sob o registro na Justiça Eleitoral com o número PR-06745/2022.