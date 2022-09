Um raio atingiu uma área de pastagem na terça-feira (6) e 17 bezerros morreram em Santo Antônio da Platina, noroeste do Paraná. Segundo as informações, a idade dos animais era de cerca de oito meses. Imagens mostram os bezerros caídos na área.

Essa é a segunda vez que animais morrem por causa de raio no Paraná, num intervalo de menos de um mês. Como mostrou a Tribuna, em uma propriedade rural de Saudade do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, 19 vacas morreram após serem atingidas por duas descargas elétricas, na madrugada do dia 16 de agosto. O curioso é que o dia era também uma terça-feira.

Como destacou o portal G1 Paraná, o dono dos animais trabalha há mais de 30 anos com pecuária. Foi a primeira vez que ele perdeu parte da criação por causa de um raio. O prejuízo, segundo ele, é de cerca de R$ 35 mil.