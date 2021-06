O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), anunciou nesta segunda-feira (14) que a previsão é vacinar contra a covid-19 toda a população adulta do estado até o final do mês de setembro, com pelo menos a primeira dose. O público de 18 a 59 anos de idade, não contemplado nos grupos prioritários, é formado por 8.736.014 pessoas, na estimativa do governo estadual.

Em vídeo divulgado à imprensa, Ratinho Junior disse que se reuniu na última sexta-feira (11) com os chefes regionais da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), responsáveis pela distribuição das doses aos municípios, e que o compromisso estabelecido é para que a vacinação seja acelerada. Ele disse ainda que a meta dependerá também da continuidade das remessas do Ministério da Saúde.

“Com a manutenção do cronograma do Ministério da Saúde, com este volume de vacinas que estão chegando todas as semanas, vamos conseguir vacinar a população acima de 18 anos até final de setembro, no máximo. Uma notícia importante, para que a gente possa voltar à normalidade o quanto antes. É um compromisso do governo do estado, dos municípios e do Ministério da Saúde”, disse ele.

O governador divulgou apenas uma estimativa de data-limite, mas não apresentou um cronograma detalhado. As “chamadas” das faixas etárias têm sido organizadas pelas prefeituras, a partir de suas próprias estimativas populacionais.

Especialmente desde o aval do Ministério da Saúde para ampliar a vacinação para a população em geral, de forma concomitante à imunização de grupos prioritários, os governos estaduais têm divulgado calendários de vacinação, estimando quando cada faixa etária deve receber a primeira dose. Mas, inicialmente, o Paraná informou que não divulgaria calendário, já que o ritmo da vacinação dependia da quantidade de doses disponíveis.

Na última quinta-feira (10), questionado pela Gazeta do Povo sobre o tema, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, justificou que não pretendia “entrar neste achômetro”, mas que acreditava que “a grande maioria da população adulta” já estaria vacinada ao menos com a primeira dose “até o final de outubro”.

O anúncio de Ratinho Junior vem na esteira de outros estados. Neste domingo, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a antecipação do seu calendário, prevendo a aplicação da primeira dose (ao menos) para toda a população adulta até 15 de setembro.

Dados do “vacinômetro do SUS” da noite desta segunda-feira (14) apontam que o Paraná aplicou 4.499.762 doses desde janeiro até agora – 3.237.172 se referem à primeira aplicação.