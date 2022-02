O Paraná está, desde esta sexta-feira (18), sob o governo de Darci Piana. O vice-governador assumiu a administração do estado devido à ausência do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) que tirou licença não remunerada para deixar o país por motivos particulares. Piana comandará o estado até o dia 4 de março, data prevista para o retorno do governador.

Sem informar o destino, Ratinho Junior informou à Assembleia Legislativa que ficará fora do país por 15 dias, compreendendo o período de carnaval.

“Ao cumprimentar Vossa Excelência, comunico que, por motivos particulares, estarei ausente do país no período de 18 de fevereiro a 4 de março do ano corrente”, é a íntegra do ofício enviado à Assembleia.

