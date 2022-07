O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) afirmou, neste sábado, durante a convenção estadual do PSD, que usará de todos os instrumentos jurídicos para evitar que a “nova lei do lixo”, que permite que o estado receba resíduos industriais perigosos de outros estados, seja implantada no estado.

O governador vetou dois artigos da lei, o que tratava sobre a “importação” de lixo perigoso e sobre o descarte de resíduos inflamáveis, mas a Assembleia Legislativa derrubou o veto na última segunda-feira (25).

“A minha opinião é contra, tanto é que eu vetei a lei. Nós conseguimos transformar o Paraná no estado mais sustentável do Brasil. Isso foi com muito custo, com muito trabalho, essa preocupação ambiental que a gente tem. Então, qualquer lei – mesmo que ela seja tecnicamente organizada – que venha colocar ou atrapalhar o movimento sustentável do estado, nós temos que parar e analisar com muita calma. Então, eu vetei a lei. Obviamente que a Assembleia tem o direito de pensar diferente. Mas nós vamos usar todos os instrumentos jurídicos para que a gente evite que essa lei seja implantada no Paraná”, declarou o governador.

