E não é que até mesmo Ratinho Jr governador do Paraná, caiu no conhecido golpe do celular clonado? Ele fez o alerta nas redes sociais na noite desta segunda-feira (02): “Cuidado, não sou eu”, avisou.

O alerta foi feito pelo Twitter oficial do governador Ratinho Jr. “Pessoal, meu celular foi clonado! Cuidado com os golpes que estão sendo aplicados. Qualquer pessoa que esteja tentando entrar em contato, cuidado, não sou eu”, escreveu ele, por volta das 20h30 desta segunda-feira (2). Ratinho Junior não deu outros detalhes.

Pessoal, meu celular foi clonado! Cuidado com os golpes que estão sendo aplicados. Qualquer pessoa que esteja tentando entrar em contato, cuidado, não sou eu. — Ratinho Junior (@ratinho_jr) August 2, 2021

