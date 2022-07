Atual governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior foi confirmado na manhã deste sábado (30), em Curitiba, como o candidato do PSD para a reeleição ao governo do estado, durante a convenção do partido. Também foi confirmado o nome do atual vice-governador, Darci Piana, como candidato à reeleição na chapa.

A coligação formada em torno do governador, nomeada “Pra Frente Paraná”, inclui, além do próprio PSD, o PP, o MDB, o PTB e o Solidariedade, mas a expectativa é de que possa chegar a até 13 partidos. A definição deve acontecer até o dia 5 de agosto, prazo final para o registro de atas das convenções partidárias.

A indefinição sobre o apoio a um candidato único a senador entre os quatro que já declararam apoio à chapa e outros que ainda virão, continua. “Eu tenho um candidato ao Senado de apreço pessoal que é o Paulo Martins (PL), mas a decisão ainda depende do partido”, disse Ratinho Jr durante a convenção. Martins deve ser a escolha do partido do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), elogiado por Ratinho Jr.: “Tenho muita gratidão ao presidente, que foi o que mais investiu no Paraná e ele tem meu apoio”, disse.

Além de Martins, o PP lançou Guto Silva como candidato do partido a senador e o MDB indicou em convenção a candidatura do ex-governador Orlando Pessutti ao mesmo cargo. O União Brasil, que deverá ter Sergio Moro como postulante ao Senado, também já afirmou apoio a Ratinho Jr., embora sem ter feito sua convenção.

A convenção contou com a presença do deputado federal Ricardo Barros (PP) e dos prefeitos de Curitiba, Rafael Greca (PSD), e Marcelo Belinatti, de Londrina (PP), além do apresentador de televisão Ratinho, pai do governador.

O PSD também lançou uma chapa com 30 candidatos a deputado federal e 50 candidatos a deputado estadual. Nos últimos anos, o partido tem se consolidado como uma das maiores forças políticas do estado, detendo o comando de 141 prefeituras, mais de um terço do total de municípios do estado, além de 55 vice-prefeitos e 659 vereadores. O PSD Paraná também tem hoje a maior bancada da Assembleia Legislativa, com 16 deputados estaduais, além de seis deputados federais.