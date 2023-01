O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o vice, Darci Piana, foram empossados na manhã deste domingo (1º) para o segundo mandato consecutivo no comando do Governo do Paraná. A cerimônia ocorreu na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

“Com um ambiente econômico saudável, menos burocracias e boas políticas de atração de investimentos, o Estado conseguiu aliar o crescimento da economia, mesmo diante dos impactos da Covid-19 à promoção de uma agenda ambiental, sólida e reconhecida globalmente. Investimos de forma robusta nos 399 municípios, tirando do papel aquilo que prometiam há 30 ou 40 anos. Com muito orgulho, podemos dizer que temos, hoje, um Paraná melhor, mais competitivo, moderno, humano, inovador e mais sustentável”, disse Ratinho Junior durante a posse.

Ainda no discurso, o governador agradeceu a confiança da população paranaense no dia 02 de outubro de 2022 quando recebeu 4.243.292 votos. “Hoje é um dia muito especial na minha vida porque marca o começo de um novo grande ciclo. É o dia de agradecer todos os paranaenses por acreditarem em mim, este pé vermelho que chegou em Curitiba há 36 anos. Sou um sonhador e quero que nosso Estado seja um pequeno pedaço do que o Brasil pode ser”, relatou.

De acordo com as palavras de Ratinho Junior, o avanço em programas sociais ajudou na primeira gestão a melhorar a vida dos paranaenses. “Sinto orgulho de dizer que conseguimos vencer as dificuldades e uma enorme satisfação de ver o sorriso dos paranaenses com os programas que levaram mais casas às famílias vulneráveis, comida na mesa de quem precisava, saúde e atendimento médico para as cidades mais afastadas e também levaram os alunos da rede estadual para intercâmbios internacionais”, completou.

Primeira ação

O primeiro ato oficial do governador Ratinho Junior foi nomear neste domingo (1º) João Carlos Ortega como chefe da Casa Civil. “Tenho plena confiança no trabalho de Ortega, que me acompanha na vida pública há anos e traz muita experiência e competência à nossa gestão, principalmente na interlocução com as prefeituras, deputados e as demais secretarias”, afirmou o governador.

Carreira

Carlos Massa Ratinho Junior tem 41 anos e é natural de Jandaia do Sul, na região do Vale do Ivaí. Formado em Marketing e pós-graduado em Direito, atuou como empresário no ramo da comunicação até ingressar na vida política, aos 21 anos, quando se elegeu deputado estadual. Depois, foi eleito duas vezes deputado federal e retornou à Assembleia Legislativa, além de ter sido secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná. É casado e tem três filhos.

Darci Piana nasceu em Carazinho, no Rio Grande do Sul. É economista, contador e empresário. Foi presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná, sendo reeleito para sucessivos mandatos e atualmente está licenciado do cargo. Também presidiu o Paraná Clube, o Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios no Estado do Paraná, o Conselho do Paranacidade e o Conselho Deliberativo do Sebrae/PR. É, ainda, membro da Academia Paraense de Letras.

Em 2018, Ratinho Junior foi eleito governador em primeiro turno por 3,2 milhões de paranaenses, o equivalente a 60% dos votos válidos à época. Em 2022, 4.243.292 eleitores, ou quase 70%, optaram pela sua continuidade no cargo.