O governador Ratinho Junior anunciou na sexta-feira (29) a promoção de praças e oficiais da Polícia Militar do Paraná. O pagamento prevê o avanço de carreira para 95 oficiais para o preenchimento de vagas abertas entre 19 de dezembro de 2021 e 21 de abril de 2022.

Também foi concedida aos praças, via decreto, a quebra do interstício (período entre uma promoção e outra), na intenção de acelerar as promoções da categoria de até 794 policiais, ante uma previsão inicial de promoção de apenas 102.

Na prática, com o segundo decreto, o tempo de espera pela mudança cai de quatro para dois anos no caso dos 3º sargento e de cinco anos para dois anos e cinco meses no caso dos cabos da Polícia Militar. Os critérios foram estabelecidos pela Comissão de Promoção de Praças (CPP).

Com esses novos decretos, há avanço real na carreira dos policiais, inclusive no vencimento remuneratório, e abertura no quadro para novas contratações. O impacto financeiro para a promoção dos praças é de aproximadamente R$ 3,2 milhões nos nove meses restantes de 2022 e de R$ 4,3 milhões a partir de 2023. No caso dos oficiais, a projeção é de impacto de R$ 324 mil por mês.

As promoções e progressões seguem a política de modernização dos quadros das forças de segurança do Estado. “Há muito investimento em material humano, com a reestruturação das carreiras, a implantação da diária extrajornada e do auxílio-alimentação, o que nunca existiu nas forças de segurança do nosso Estado”, explicou o governador.

Nesta semana, lembrou ele, foram entregues 89 veículos para a renovação da frota de todas as regiões do Estado.

“São investimentos em equipamentos, estrutura, tecnologia e em centros de inteligência que colocamos em ação desde 2019, um pacote de R$ 2 bilhões, promovendo uma grande reestruturação na área. Tudo isso faz com que a segurança pública funcione no Paraná. É com muito orgulho que podemos dizer que temos uma das melhores forças policiais do País”, ressaltou o governador.

Sargento Ricieri Chagas

Dentro dessas mudanças, uma portaria (313/2022) da Polícia Militar também promove o cabo Ricieri Chagas, morto em uma tentativa de assalto em Guarapuava, no Centro-Sul do Estado, ao posto de 3º sargento, apoiando a família nesse momento de luto e rendendo homenagem de toda a Corporação.

