Agora vai! Após a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) que havia suspendido o contrato para a construção da Ponte de Guaratuba, entre Guaratuba e Matinhos, no Litoral do Paraná. O Governo do Estado conseguiu recurso no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e a obra vai ser retomada nesta quarta-feira (28).

O recurso impetrado pelo governo paranaense mantém o Consórcio Nova Ponte, responsável pela obra, em retomar a obtenção da licença ambiental, e depois efetuar os projetos para a execução da ponte. O total investido está definido em R$ 386.939.000,00.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), a Ponte de Guaratuba terá 1,2 km de extensão, com quatro faixas de tráfego, calçadas com ciclovia nos dois lados.

A expectativa é que a obra dure 32 meses no total. A Ponte de Guaratuba é um sonho antigo de moradores e turistas que desejam um acesso mais rápido para a cidade litorânea.