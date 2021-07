A rede Max Atacadista iniciou um processo seletivo para contratações para sua primeira loja em Medianeira, na região Oeste do Paraná. Segundo a empresa, entre os dias 26 a 30 de julho, um mutirão irá contratar até 190 novos colaboradores. O processo seletivo será realizado na Agência do Trabalhador, na Rua Argentina, 2560, Cidade Alta. O grupo também tem 250 vagas abertas para a loja que será inaugurada em Colombo, na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com a supervisora de recursos humanos do Grupo Muffato, Fabiana Alvares, os atendimentos serão agendados com intervalos de 30 em 30 minutos, das 8h às 17h. “Esta parceria com a prefeitura e a Agência do Trabalhador tem sido essencial para o mutirão. O candidato é selecionado após ter cadastrado o currículo em nossa plataforma digital. Então, ele receberá um link por e-mail para fazer o agendamento e confirmação da entrevista, presencial. Desta forma, conseguiremos atender a todos com qualidade, sem aglomeração, com mais segurança e comodidade para todos”, diz.

Como participar?

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter 18 anos ou mais e se cadastrar no Rh Digital do site Grupo Muffato Vagas. O link direto para acesso às oportunidades de Medianeira é: https://grupomuffatovagas.gupy.io/jobs/1044141 .No site, é possível incluir as informações no formulário, importar dados de redes sociais e, ainda, enviar o currículo em formato PDF. No caso de dúvidas ou limitações na infraestrutura ou acesso à internet, os interessados poderão buscar atendimento na Agência do Trabalhador das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. O telefone para contato é o (45) 3264-1102.

Segundo Dari Antônio Paz, diretor de recursos humanos do Grupo Muffato, este formato digital é uma tendência, mesmo após a pandemia, pela facilidade, agilidade e segurança nos processos e informações. “Ao invés do recebimento de currículos por e-mail, a inclusão dos dados neste canal possibilita o acesso ao candidato de forma mais assertiva, por meio de uso de “filtros” e inteligência artificial em nossas buscas, de acordo com a vaga e o perfil almejado. Estamos construindo um grande banco de talentos, com oportunidades para Medianeira e várias outras cidades do Paraná e interior de São Paulo”, encoraja Dari.

Vagas disponíveis

• Açougueiro;

• Agente de prevenção e perdas

• Ajudante de armazenamento

• Assistente financeiro

• Auxiliar de panificadora

• Auxiliar de estacionamento

• Balconista

• Encarregados de setor

• Operador de caixa

• Operador de empilhadeira

• Recepcionista

• Recebedor de mercadorias

• Repositor de mercadorias

• Vendedor

O que é preciso levar?

Durante as entrevistas do processo seletivo, os candidatos deverão comparecer com os documentos RG, CPF, carteira de trabalho e a de reservista, para os homens. É recomendável levar a própria caneta. O uso da máscara será obrigatório.

De acordo com empresa, para a maioria das funções disputadas, não será exigida

experiência. Após a contratação, os novos colaboradores passarão por um

período de treinamento e qualificação.

A rede Max Atacadista também ressalta que todos os cuidados preventivos serão adotados durante o mutirão: aferição da temperatura na entrada, dispositivos de álcool em gel, limpeza e suporte durante o atendimento e entrevistas, com higienização de carteiras, canetas e outros materiais.

