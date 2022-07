O consumidor que já tem medidor inteligente da Copel instalado e em completo funcionamento agora pode acessar uma nova funcionalidade no aplicativo: a Rede Elétrica Inteligente. Com ela, é possível consultar a quantidade de quilowatt-hora (kWh) consumida a cada dia e estimar o total de consumo do mês, antes do fechamento da fatura.

A nova funcionalidade é um dos passos fundamentais para a consolidação do programa Rede Elétrica Inteligente no Paraná. De acordo com o superintendente de Smart Grid da Copel, Julio Shigeaki Omori, os medidores inteligentes representam um avanço tecnológico com vantagens para todo mundo.

“Do lado da Copel, recebemos informações com agilidade e podemos atuar antes mesmo de o consumidor perceber que houve algum problema na rede. E do lado do consumidor, agora é possível acompanhar o consumo dia a dia, uma informação muito útil para quem faz uma boa gestão energética em casa ou na empresa”, comenta.

Até o momento, a Copel instalou 370 mil medidores inteligentes em 73 cidades das regiões Centro-Sul, Sudoeste e Oeste do Paraná. Até outubro deste ano, serão 462 mil medidores instalados, com um investimento de R$ 252 milhões e benefício direto a 1,5 milhão de paranaenses. A implantação da Rede Elétrica Inteligente é uma atualização tecnológica feita com recursos da Copel, sem custo adicional aos consumidores.

Aplicativo da Copel

O consumidor que consultar a função “Rede Elétrica Inteligente” na aba “Serviços” do aplicativo Copel vai encontrar dados da fatura em andamento, com o registro detalhado de quilowatt-hora (kWh) consumido por dia e também o acumulado mês a mês.

Em outra tela da mesma funcionalidade, é possível consultar gráficos de consumo do mês, comparados com o mesmo mês do ano anterior. Com base nos dados de consumo já medido, a tela também mostra uma estimativa de quanto vai dar o consumo naquele mês corrente.

A funcionalidade está disponível e aparece no menu do aplicativo apenas para as unidades consumidoras que estão com a leitura remota ativa. Dos 370 mil medidores inteligentes instalados em todo o Paraná, 200 mil já têm comunicação estável com atualização diária de consumo. A ativação das leituras remotas está acontecendo de forma gradual, dentro do cronograma previsto em projeto.

Rede elétrica inteligente

A Rede Elétrica Inteligente da Copel é uma tecnologia que automatiza o sistema, tornando-o mais eficiente, seguro e confiável. Sem nenhum custo para o consumidor, a nova tecnologia vai reduzir o tempo de desligamento provocado por intempéries e outros fatores externos. Isso porque, quando houver quedas de energia, o medidor inteligente avisa imediatamente a Copel. Saiba mais em copel.com.

