Um novo Max Atacadista, da rede paranaense Muffato, será inaugurado nesta quinta-feira (1° de dezembro) no bairro Hauer, em Curitiba. A nova loja – a 9ª, considerando a região metropolitana da capital – vai ter açougue com atendimento no balcão, além de um amplo setor de cortes especiais para quem prefere a praticidade.

No setor de frios, destaque para a grande variedade de produtos fatiados em diversos tamanhos de porções. Além disso, os clientes poderão aproveitar um setor de panificação própria, com pães e produtos de confeitaria. A adega traz rótulos de várias partes do mundo, em ilhas modernas e práticas, ou em prateleiras segmentadas, que facilitam a visualização e a escolha.

Localizada na Av. Marechal Floriano Peixoto, 5350, a nova loja é a maior inaugurada em 2022. Com três pavimentos, interligados por rampas rolantes e elevadores, o Max Hauer chega dentro do conceito de atacarejo completo, com facilidades tanto para atender comerciantes quanto transformadores e famílias.

Com cerca de 21 mil m2 e 31 checkouts (caixas), o atacarejo terá quatro autocaixas, uma novidade na modalidade em Curitiba, para oferecer mais conveniência nas compras rápidas. Uma ampla galeria de lojas parceiras completa o novo circuito de compras no Hauer. Foram gerados 250 empregos diretos. A loja tem estacionamento parcialmente coberto, com mais de 320 vagas, além de espaço para bicicletas.

Segundo Eduardo Muffato, diretor do Grupo: “Neste fim de ano queremos presentear Curitiba com mais um grande empreendimento. Vamos proporcionar à região sudeste da capital a possibilidade de fazer economia de fato, de pagar preço de atacado sem perder em qualidade. O Max Hauer é amplo, dinâmico com um mix bastante diversificado e o sistema de compras é simples”.

O consumidor vai encontrar etiquetas com três preços: atacado, varejo e Crediffato. Comprando no cartão da loja (Crediffato) o cliente paga preço de atacado em qualquer quantidade de produtos e ainda ganha prazo de até 40 dias para pagar. O cartão é feito gratuitamente, na própria loja, e dá vantagens.

A galeria do Max Hauer vai ter cafeteria, lojas de celulares, brinquedos, farmácia, restaurante e outras facilidades para o cliente poupar tempo e dinheiro. O funcionamento da loja será de segunda a sábado, das 7h às 22h, e domingo, das 8h às 21h.