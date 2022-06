O Núcleo de Concursos da UFPR divulgou nesta quinta-feira (09) o resultado final do concurso da Polícia Civil do Paraná. Eram 400 vagas a serem preenchidas: 50 para delegado de polícia, 300 para investigador e 50 para papiloscopista. Confira a relação completa de aprovados aqui.

O concurso teve 106 mil inscritos e foi realizado em várias fases, de acordo com a complexidade e as especificidades de cada cargo. A primeira fase, que consistiu em uma prova objetiva pra todos os candidatos, foi realizada em outubro de 2021. Depois foram aplicadas provas específicas para cada cargo e provas de higidez física, de aptidão física, além de exame de investigação de conduta.

O coordenador geral do NC/UFPR, professor José Carlos Eidam, diz que a realização de um concurso dessa dimensão durante a pandemia de Covid-19 foi um grande desafio para a instituição. “Isso requereu ajustes internos e uma parceria firme com a Polícia Civil. O resultado foi um concurso realizado dentro dos padrões de excelência do Núcleo de Concursos da UFPR”, afirmou.

Prova suspensa na madrugada

A aplicação das provas do concurso estava marcada para acontecer no dia 21 de fevereiro de 2021, mas foi cancelada poucas horas antes. Segundo nota divulgada pelo NC/UFPR na época, havia falta de segurança sanitária em todos os locais de ensalamento em Curitiba e demais cidades, pela falta de equipamentos necessários para a proteção dos candidatos durante a pandemia da covid-19.

Este não foi o único problema do concurso. Dias antes da aplicação das provas, os inscritos reclamaram da falta de organização do processo seletivo. A bronca principal foi pelo atraso na divulgação do ensalamento, que foi divulgado apenas dois dias antes por meio de edital.

Pagamentos atrasados

Mais uma polêmica envolveu o concurso da Polícia Civil do Paraná. Os fiscais do concurso receberam com atraso o pagamento pelo dia de trabalho na aplicação das provas da primeira fase, que aconteceu no dia 3 de outubro de 2021.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Cara e Coragem Samuel recebe uma intimação para depor Pantanal José Lucas se afasta de Irma Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix