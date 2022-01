O primeiro sorteio de 2022 do Programa Nota Paraná foi transmitido nesta terça-feira (11) pela página no Facebook da Secretaria da Fazenda e o mais novo milionário do Estado é morador de Wenceslau Braz, município localizado na região Norte.

O segundo maior prêmio, no valor de R$ 200 mil, foi para um morador de Cascavel, região Oeste. Além desses, foram sorteados 40 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10. Ainda nesta semana os vencedores serão notificados pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas-correntes cadastradas.

No caso das instituições, foram sorteados 10 prêmios de R$ 20 mil e 20 mil prêmios de R$ 100.

O Nota Paraná também fez os sorteios do programa Paraná Pay. Mensalmente são distribuídos créditos para utilização em estabelecimentos turísticos do Estado, com sorteios de 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil.

Créditos

Na última segunda-feira (10) o programa liberou os créditos gerados pelas compras feitas no mês de outubro. No total foram disponibilizados R$ 21,8 milhões divididos entre as atividades econômicas (varejo, atacado e combustível), sendo R$ 19,3 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 2,5 milhões para entidades sociais cadastradas.

Desse total, aproximadamente R$ 10 milhões foram devolvidos aos contribuintes referentes à atividade econômica de varejo dos postos de combustível.