O sorteio do Nota Paraná fez mais um contribuinte milionário nesta segunda-feira (09). Desta vez, o maior prêmio no valor de R$ 1 milhão saiu para uma mulher de Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais. O segundo prêmio – de R$ 200 mil – foi para um morador de Arapongas, no Norte do estado.

Além desses, foram sorteados 40 prêmios de R$ 10 mil, e 40 mil de R$ 10. Ainda esta semana as vencedoras serão notificadas pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas-correntes cadastradas.

Através dos sorteios o programa distribuiu neste mês R$ 5 milhões entre consumidores que solicitam CPF na nota e para entidades que cadastram o CNPJ e/ ou recebem doações de notas fiscais. Outros R$ 800 mil serão sorteados entre os contribuintes que se credenciaram no Paraná Pay (o primeiro sorteio foi adiado devido às restrições impostas pela pandemia de Covid19).

Como participar

Para participar, basta se cadastrar no site do notaparana.pr.gov.br e aderir ao regulamento. Ao solicitar seu CPF na nota você ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá o direito a um bilhete para o sorteio de seu respectivo período de adesão. Os prêmios do sorteio poderão ser utilizados para abater o IPVA ou creditados na conta bancária do premiado.

Para participar do Programa Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite. Mensalmente o programa sorteia vouchers de R$ 100 para serem utilizados no setor de turismo no Estado.

Créditos

Também nesta segunda-feira o Programa Nota Paraná liberou os créditos para os consumidores que solicitaram CPF na nota nas compras do mês de maio.

Foram liberados R$ 24,4 milhões, sendo R$ 22,2 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 2,1 milhões para instituições com CNPJ informado.

Confira as 10 instituições premiadas com R$ 20 mil pelo Nota Paraná:

1º Prêmio – Organizacao Nacional Pro-Comunidade, Araucária.

2º Prêmio – Comando Anderson de Defesa do Cidadão, Apucarana.

3º Prêmio – Amas Associacao Menonita de Assistência Social, Curitiba.

4º Prêmio – AssoCiação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Corbélia, Corbélia.

5º Prêmio – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Londrina, Nova Londrina.

6º Prêmio – Apae de Jaguariaíva, Jaguariaíva.

7º Prêmio – Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vera Cruz do Oeste, Vera Cruz do Oeste.

8º Prêmio – Instituto de Câncer de Londrina, Londrina.

9º Prêmio – Associação Iniciativa Cultural, Curitiba.

10º Prêmio – Hospital Nossa Senhora das Graçaas, Apuracana.

