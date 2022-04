A Sanepar informou nesta quarta-feira (27) que o nome da Companhia está sendo usado indevidamente prometendo serviço de agenciamento de menores aprendizes para trabalhar na empresa, com publicação em redes sociais. A Sanepar alerta que trata-se de golpe.

Em nota, a Sanepar esclareceu que a contratação de menores aprendizes é feita por empresa terceirizada que venceu processo de licitação para gestão do programa de aprendizagem.

“Desde 2017, a empresa que pode contratar menor aprendiz para a Sanepar é a ESPRO – Ensino Social Profissionalizante, com vigência contratual até 2023. Atualmente, a Companhia está com a cota legal atendida com 302 aprendizes ativos”.

