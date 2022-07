Ação civil pública do MP-PR

Um surto de diarreia que levou 12 mil pessoas a atendimento médico em Cascavel em 2018 e 2019 é objeto de uma ação civil pública do Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

A ação, que deve ser analisada nos próximos dias pela Justiça, exige indenização de R$ 1,2 milhão à Saúde do município, por ter havido conduta incorreta da companhia ao fornecer água imprópria para o consumo humano, contaminada pelo protozoário cryptosporidium.

Consultada pela Gazeta do Povo, a Sanepar informou que ainda não foi citada, mas que dará os devidos esclarecimentos quando for notificada.

