A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed-PR) comunicou no final da tarde desta quarta-feira (9) que vai cancelar a Atividade Paraná Diagnóstica. A prova, que seria realizada nesta quarta (9) apresentou instabilidade no sistema e vários estudantes relataram problemas pelas rede sociais.

O Centro de Polícias Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd) foi responsável pela aplicação do teste e disse não ter garantido que seu sistema on-line não falhasse novamente.

O próprio CAEd informou que, devido aos muitos acessos simultâneos à plataforma, o sistema desenvolvido, implementado e aplicado por eles ficou sobrecarregado.

A secretaria da educação esclareceu em nota nesta quarta-feira que a avaliação diagnóstica desta quarta não gerou qualquer custo financeiro extra ao governo estadual, como está na edição 10.926 do Diário Oficial do dia 05 de maio de 2021 e na nota do CAEd.

A secretaria explicou que o contrato existente com o CAEd tem vigência até setembro deste ano e teve início em 2019 para as aplicações das Provas Paraná e Paraná Mais, que são impressas. Como não houve aulas presenciais há mais de um ano, só em 2019 as avaliações foram realizadas e apenas R$ 5,1 milhões foram pagos dos R$ 13,4 milhões previstos para teto do contrato, que prevê ainda que o CAEd é responsável pela elaboração, impressão, correção e resultados dos testes. Cerca de 950 mil estudantes participam das avaliações.

Outro fato a ser esclarecido é que os gabaritos que circularam como se fossem da Atividade Paraná Diagnóstica eram falsos, fake news. O teste é randômico e as questões são alternadas em todas as provas; bem como a atividade impressa é diferente da atividade online.

Em nota, a Seed-PR reforça a importância das avaliações que, como o próprio nome diz, são diagnósticas. Elas servem para os educadores entenderem como está o ensino-aprendizado dos estudantes paranaenses e diagnosticarem para que sejam aplicados o melhor material e conteúdo nos próximos meses. A atividade não vale nota.