O Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Norte determinou nesta sexta-feira (29) o retorno imediato de aulas presenciais às escolas da rede estadual. De acordo com o ato administrativo, a regional considerou a capacidade total das salas de aula e abre exceção somente para alunos portadores de doenças e/ou comorbidades que impeçam a frequência presencial das aulas – mediante apresentação de atestado ou laudo médico.

Os municípios que fazem parte do núcleo de educação da Área Metropolitana Norte são: Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Doutor Ulisses, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná.

Por causa do feriado de Finados, o retorno das aulas presenciais está marcado para a próxima quarta-feira (03).

