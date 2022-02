A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está com três editais de chamamento público emergencial coronavírus/Covid-19 para estudantes que estejam no 5° período dos cursos de Farmácia, Enfermagem, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências Biológicas e Engenharia de Bioprocessos. As vagas disponíveis nos editais são para funções relacionadas às áreas de estudo, com 30 horas semanais e uma bolsa de R$ 800.

Dois dos editais são para bolsistas das áreas de Farmácia e Enfermagem para atendimento telefônico e via WhatsApp, prestando orientações a respeito da pandemia, no centro avançado de informações da Ouvidoria da Sesa. Também há oportunidade para coleta de amostra de swab naso-orofaríngeo de casos suspeitos Covid-19, no Hospital de Infectologia e Retaguarda Clínica (HIRC) e na Coordenadoria de Materiais e Patrimônio (Comp).

Os alunos de Biomedicina, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Engenharia de Bioprocessos e Farmácia selecionados no terceiro edital serão encaminhados para desenvolver as atividades de análises laboratoriais atuando no enfrentamento à pandemia no Laboratório Central do Estado (Lacen), unidade Guatupê.

Apenas estudantes do curso de Farmácia podem se inscrever em todos os editais disponíveis. Todos eles são realizados em parceria com a Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP). A duração do vínculo com os bolsistas está prevista da data da convocação até a data de término do estado de calamidade pública, determinado pelo Decreto 9792/2021, prorrogado até 30 de junho de 2022.

“O chamamento emergencial visa reforçar o atendimento nos locais de grande demanda no enfrentamento à pandemia, como a coleta para testes, a informação à população e os resultados dos exames na identificação do coronavírus. São alunos que já estão aptos a atuar nessas áreas e uma oportunidade de profissionais da saúde nos auxiliarem nesta batalha contra a Covid-19”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Beto Preto.

Cerca de 368 estudantes já foram selecionados desde a publicação dos editais.

