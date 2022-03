A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) voltou a liberar as visitas hospitalares no Paraná. A orientação foi confirmada numa resolução publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (29).

A mudança aconteceu depois das constantes quedas no número de casos, óbitos e internamentos de covid-19 no Estado. Anteriormente, as visitas eram restritas a um acompanhante, desde que o serviço de saúde considerasse indispensável.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforçou a importância desta mudança. “Só quem já ficou internado sabe a angústia de ter que ficar isolado e não poder receber uma visita, seja de um parente ou amigo. Com a baixa taxa de transmissão da Covid-19, estamos conseguindo flexibilizar algumas ações e neste momento autorizamos novamente as visitas”, disse.

O novo documento também revoga os artigos 18, 22 e 23 da Resolução Sesa nº 1.268/2020, que tratam sobre atendimento ambulatorial eletivo especializado parcial e retomada gradual de procedimentos cirúrgicos eletivos, respectivamente. Estes atendimentos estão totalmente liberados.

Liberação do uso de máscaras

Nesta terça também foi anunciada a liberação da circulação sem máscaras em locais internos. O novo decreto revoga os dispositivos da norma anterior e mantém a orientação para a Secretaria de Estado da Saúde regulamentar o uso em alguns espaços internos, como transporte público, espaços de saúde e clínicas, com caráter de recomendação.