O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve em Apucarana nesta quinta-feira (27) e levou os filhos gêmeos de 11 anos, Pedro e Cecília, para receberem a primeira dose do imunizante contra a Covid-19.

A imunização das crianças ocorreu no Ginásio de Esportes do Lagoão. “Na condição de pai estou muito feliz pela possibilidade de ter vacinado eles hoje, contra essa doença que já vitimou tantas pessoas”, afirmou Beto Preto.

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos no Paraná iniciou no último dia 15. Inicialmente o único imunizante disponível para este público era a Pfizer pediátrica. Na última semana, o Ministério da Saúde incluiu a CoronaVac como outra opção de vacina, acima de 6 anos de idade.

Beto Preto reforçou a importância da vacinação, principalmente com a predominância da variante Ômicron no Paraná. “Vamos vencer essa pandemia se todos tomarmos a vacina e pudermos fazer a imunização dos nossos familiares”, disse.

O secretário também agradeceu as equipes de vacinação de todo o Estado. “Quero parabenizar e agradecer as equipes de imunização de Apucarana, em nome de todos os vacinadores do Paraná. As vacinas que recebemos do Ministério estão chegando no braço dos paranaenses pelas mãos desses profissionais de saúde”, finalizou.