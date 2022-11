O secretário estadual de Educação do Paraná, Renato Feder, aceitou convite do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e será o secretário de Educação do governo paulista a partir de 2023. Feder recebeu o convite oficial nesta sexta-feira (18) e aceitou a proposta após se reunir com o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e comunicar sua decisão. Paulista de nascimento e com toda a carreira construída no estado, Feder alegou que pesou em sua decisão a possibilidade de voltar para o estado onde tem sua família e seus negócios.

Escolha da cota pessoal de Ratinho Junior, Feder foi buscado pelo governador paranaense no setor privado para implantar o modelo de educação defendido por Ratinho Junior para seu governo. No Paraná, o secretário foi responsável pela implementação de cerca de 200 escolas cívico-militares e pela terceirização dos serviços escolares não relacionados à parte pedagógica. O secretário também introduziu aulas de programação de computador, empreendedorismo e educação financeira no currículo escolar do Paraná.