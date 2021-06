O governo do Paraná vai anunciar nesta semana o cronograma de todas as datas de vacinação da Covid-19 das pessoas acima de 18 anos, a exemplo do que fizeram 11 estados (veja abaixo). Com isso, as pessoas que ainda não se imunizaram poderão saber quando vão receber a primeira dose.

“Estamos trabalhando hoje [segunda-feira] nessa definição. Já temos pedido do governador Ratinho Jr para podermos estabelecer esse calendário com base bastante consistente, base técnica que de fato possamos cumprir a vacinação de todos os paranaenses acima de 18 anos e todos os integrantes de grupos prioritários”, anunciou em entrevista à Rádio CBN Curitiba a diretora de Atenção e Vigilância da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Maria Goretti David Lopes.

Apesar de o governo do Paraná estar montando o cronograma, vale ressaltar que o cumprimento das datas vai depender do ritmo de entrega de vacinas por parte do Ministério da Saúde, que segue lento. O Instituto Butantan, por exemplo, voltou somente nesta segunda-feira a fornecer um novo lote de 1 milhão de doses de Coronavac para todo o país após um mês sem conseguir entregar nenhuma ampola por atraso no insumo de produção vindo da China. A Fiocruz também teve atraso no recebimento do insumo para produção da Astrazeneca em maio.

Isso fora o ritmo de vacinação de cada município, cujas características da população, como o número de habitantes e as faixas etárias, variam de um para outro.

Curitiba, por exemplo, teve de suspender a vacinação por idades nesta segunda-feira (14) justamente por falta de doses, mantendo apenas a vacinação dos grupos prioritários. O último grupo por idade vacinado na capital foi o de 55 anos sábado (12). A capital abre terça-feira (15) a vacinação de um novo grupo por idade, de 54 e 53 anos, após fazer remanejamento de doses. Guaraqueçaba, cidade no litoral de apenas 7,6 mil habitantes, por sua vez, a imunização já avançou nesta segunda justamente para o último grupo de idades, de pessoas com 18 anos.

“Tudo vai depender da cada município, de cada realidade, o quanto já vacinou dentro dos grupos prioritários na perspectiva de avançarmos sempre até cumprirmos a meta de quase 5 milhões que compõem os grupos prioritários e todos os adultos”, disse a diretora de Atenção e Vigilância da Sesa na entrevista à CBN.

Cronograma de outros estados

No total, 11 estados já definiram as datas de encerramento da campanha de vacinação da Covid-19. O estado que primeiro pretende concluir a aplicação da primeira dose é o Ceará, em agosto. São Paulo anunciou domingo (13) que vai adiantar em 30 dias o cronograma, encerrando no dia 15 de setembro. Já o governo do Rio de Janeiro seguiu a ordem da prefeitura da capital do estado, com previsão de conclusão em outubro. Veja a baixo o cronograma de conclusão e vacinação dos estados que já definiram seus cronogramas:

Agosto – Ceará

Setembro – São Paulo, Rio Grande do Sul, Sergipe, Maranhão e Pará.

Outubro – Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Piauí.