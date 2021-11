O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) encaminhou nesta semana à Assembleia Legislativa mensagem com proposta de emenda ao projeto que cria a Gratificação Especial pelo Serviço do Inativo dos Integrantes do Colégio Cívico Militar. A emenda visa ampliar o número de militares da reserva aptos a trabalhar sob o regime de gratificação especial.

No entanto, na justificativa da mensagem, o governador explica que o objetivo da emenda não é apenas garantir efetivo suficiente para as escolas cívico-militares. A proposta é utilizar também este tipo de mão de obra para a segurança dos trechos rodoviários cujas concessões vencem no próximo dia 27. A estimativa é de que os novos contratos devem levar mais de um ano para serem assinados.

“Esse modelo de contratação de pessoal também será utilizado para viabilizar a operação que manterá a segurança dos trechos de rodovia concessionados, durante o período de transição entre contratos, a ser realizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Também, no âmbito da mesma Secretaria (SESP), todos os órgãos demandarão o emprego de tão qualificado efetivo veterano, em suas tarefas não finalísticas, em concorrência à aplicação desse Corpo de militares em locais necessários para manter a continuidade das operações mínimas entre o término das atuais concessões públicas da malha rodoviária estatal e novas concessões que serão firmadas”, explica o governador na mensagem.

>>> O valor dos salários e mais detalhes sobre a proposta de contratação de reservistas para cuidarem das estradas do Paraná, você lê na coluna do jornalista Roger Pereira.

