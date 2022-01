O ex-governador do Paraná e ex-senador Roberto Requião anunciou neste final de semana no Twitter que tentará um quarto mandato à frente da administração estadual.

“Para corrigir os erros absurdos do atual governo, as tarifas elevadas de água e energia elétrica, os impostos que prejudicam nossas empresas e impedem a geração de empregos, lanço minha pré-candidatura ao governo do estado do Paraná!”, escreveu Requião, que está com 80 anos.

Requião foi três vezes governador do Paraná, nos períodos 1991-94 e 2003-2010 (foi reeleito em 2006). Entre essas gestões, perdeu a corrida para o Palácio Iguaçu para Jaime Lerner em 1998. Em 2014, tentou o quarto mandato, mas foi derrotado por Beto Richa (PSDB).

Desde 2018, quando foi derrotado na sua tentativa de reeleição para o Senado, não ocupa cargo eletivo. No ano passado, Requião saiu do MDB. Ele negocia a entrada em outro partido, ao qual precisa estar filiado até o início de abril para concorrer.

