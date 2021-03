Com o objetivo de auxiliar as indústrias paranaenses a aumentar sua competitividade neste período de retomada econômica, o Senai no Paraná está abrindo mais vagas para o programa Brasil Mais ao longo de todo o ano de 2021. A mentoria oferece às indústrias participantes a oportunidade de obter um aumento médio de produtividade acima de 20%, com decisões mais ágeis e assertivas, por meio da utilização de técnicas de produção enxuta.

Neste ano, as indústrias associadas aos sindicatos filiados ao Sistema Fiep contarão com maior subsídio para participar do programa, o que reduzirá o custo do investimento pela metade.

Referência no setor moveleiro, a Cequipel é uma das indústrias paranaenses que já obtiveram bons resultados com a adesão ao programa, participando da mentoria em 2020. “Já havia interesse da empresa em implantar ferramentas lean em nossa cadeia produtiva e então surgiu o Brasil Mais, um investimento bastante acessível e com excelente retorno”, afirma Lucas Oppitz, diretor industrial da Cequipel, de Curitiba.

“Com isso, conseguimos promover uma mudança cultural na empresa, ficando mais atentos à identificação e redução de desperdícios, o que resultou em um aumento de produtividade de 22% e redução de custos de 27,8%”, completa.

“Para 2021, nosso objetivo com o programa Brasil Mais é oportunizar que mais indústrias paranaenses tenham a possibilidade de obter resultados expressivos em termos de aumento de produtividade e redução de custos, principalmente para que possamos auxiliá-las nesse momento de retomada econômica”, comenta Felipe Couto, responsável pelo programa no Paraná. No ano passado, mais de 20 indústrias paranaenses foram atendidas pelo programa.

O Brasil Mais atende Indústrias de diversos segmentos, que podem indicar até três colaboradores para participar dos treinamentos, das mentorias práticas e das consultorias no chão de fábrica.

Inscrições para a edição de 2021

Promovido pelo Governo Federal em conjunto com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e parceria do Sebrae, em 2021, o Brasil Mais será realizado por ciclos. As inscrições podem ser feitas pelo site do programa ou pelo e-mail brasilmaispr@sistemafiep.org.br.

O investimento é acessível as empresas, mas é necessário que as indústrias interessadas tenham de 11 a 499 funcionários e CNAE industrial primário ou secundário.